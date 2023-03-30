Предъявление обвинений Дональду Трампу является попыткой вмешательства в предстоящие выборы главы государства. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти.

По его словам, прокурор Элвин Брэгг нанес непоправимый ущерб США, пытаясь вмешаться в выборы президента.

Одновременно с этим Маккарти пообещал, что нижняя палата Конгресса США привлечет к ответственности Брэгга, аппарат которого проводит разбирательство в отношении Трампа.