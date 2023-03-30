Экс-президенту США Дональду Трампу вынесли обвинительный приговор в суде присяжных Нью-Йорка по делу о его причастности к выплате $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс.

Это первый случай в истории США, когда действующему или бывшему президенту страны будут предъявлены уголовные обвинения.

Примечательно, что до вынесения приговор Трамп через соцсети призывал своих сторонников жертвовать денежные средства на его предвыборную кампанию. Трамп по-прежнему считается основным кандидатом от Республиканской партии.

В 2015 году Дональд Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. В итоге он выиграл выборы и стал президентом США в 2017 году. В ходе своего президентства он проводил ряд внутренних и внешнеполитических реформ, в том числе в области налогов, иммиграции и торговли.

Его президентство было также отмечено рядом скандалов и конфликтов, в том числе с конгрессом, СМИ и некоторыми лидерами других стран. В 2021 году он проиграл выборы на второй срок и ушел в отставку.