Всемирно известный американский рэпер был освобожден после задержания за драку во Франции

Американский рэпер Трэвис Скотт был освобожден после задержания за нападение на охранника в отеле в Париже. Прокуратура Парижа приняла решение прекратить дело, поскольку преступление считается недостаточно серьезным.
Скотт провел в заключении 36 часов.
Этот инцидент произошел на фоне предыдущего задержания рэпера в Майами-бич за нахождение в пьяном виде в общественном месте. В 2021 году во время концерта Скотта на фестивале Astroworld произошла трагедия с десятью погибшими и более чем 300 пострадавшими, однако по этому делу обвинения Скотту не были предъявлены.
Фото: flickr.com/The Come Up Show (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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