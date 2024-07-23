В недавнем интервью телеканалу Fox News бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в своих шансах на победу, независимо от того, кто станет кандидатом от Демократической партии после отказа действующего президента Джо Байдена от участия в предвыборной гонке. Трамп подчеркнул, что не испытывает беспокойства ни перед одним из потенциальных соперников, ссылаясь на их неэффективную политику.

Напомним, что в минувшее воскресенье Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок, выразив поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает Харрис более легким соперником для победы.

Комментируя предположения ведущего о возможных кандидатах от демократов, экс-президент пояснил свою позицию, указав на недостатки в миграционной и военной политике оппонентов. Он также раскритиковал демократов за нерациональное расходование средств на неэффективные проекты.

Стоит отметить, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Заявления Трампа свидетельствуют о его уверенности в собственных силах и готовности к жесткой конкуренции в предстоящей предвыборной кампании.

Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)