Эрик Трамп, сын экс-президента США Дональда Трампа, отреагировал на новость о выходе Джо Байдена из предвыборной гонки, разместив в социальной сети X ироничное изображение, намекающее на реакцию Владимира Зеленского.

На опубликованной картинке содержался текст, якобы выражающий обеспокоенность украинского политика по поводу дальнейшего финансирования и его просьбу о подтверждении продолжения поддержки.

Накануне действующий американский президент сообщил о своем решении не участвовать в борьбе за номинацию от Демократической партии на предстоящих выборах. При этом Байден заверил, что продолжит исполнять свои обязанности до завершения текущего срока. Он также выразил поддержку кандидатуре своего вице-президента Камалы Харрис в предстоящей президентской кампании.

Стоит отметить, что республиканский кандидат Дональд Трамп ранее неоднократно высказывался о том, что победа над Харрис в предвыборной гонке будет для него значительно более легкой задачей.

В понедельник Владимир Зеленский прокомментировал решение Байдена отказаться от участия в президентских выборах, охарактеризовав его как непростое.

Фото: commons.wikimedia.orgПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ Официальный сайт( Creative Commons Attribution 4.0 International)