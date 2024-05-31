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Трамп виновен: впервые в истории вынесли обвинительный приговор экс-президенту США
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  • Олег Хвацкий
  • Опубликована сегодня в 4:55

Трамп виновен: впервые в истории вынесли обвинительный приговор экс-президенту США

Присяжные в суде Нью-Йорка единогласно признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в подделке коммерческих данных с целью сокрытия денежных средств, направленных за молчание экс-порно актрисе Сторми Дэниелс.

Единодушное решение по всем 34 пунктам обвинения сделало Дональда Трампа первым в истории бывшим главой американского государства, осужденным за уголовное преступление. Процесс над кандидатом в президенты длился порядка полутора месяцев, хотя ему предшествовала долгая работа стороны обвинения. Она началась ещё тогда, когда Дональд Трамп возглавлял Соединенные штаты.

"Это был позор — сфальсифицированный судебный процесс, проведенный коррумпированным судьей с противоречивыми взглядами. Мы будем бороться за нашу конституцию — еще ничего не кончено", — написал экс-президент после того как узнал о вердикте присяжных в с своём аккаунте в одной из социальных сетей.

Каждый из пунктов обвинения грозит приговором до четырех лет тюремного заключения, а значит, в сумме Трамп может получить 136 лет заключения.

По данным источников, близких к осужденному адвокаты готовят апелляцию на решение суда, при этом по ней первые слушания вряд ли состоятся до всеобщего дня голосования 5 ноября. При этом судимость или даже заключение под стражу никак не помешают Дональду Трампу в борьбе за пост президента США, пишут юристы. Конституция Соединенных штатов в этом плане ограничений не налагает.

Фото: commons.wikimedia.org/wiki/Гейдж Скидмор (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)

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