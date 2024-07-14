Неизвестный открыл огонь в 45-го президента Соединенных штатов Дональда Трампа на предвыборном митинге политика в Пенсильвании. Стрельба раздалась в момент, когда кандидат на переизбрание главой государства произносил речь. После звука выстрелов Трамп схватился за ухо. Во время прямой трансляции было видно, как Дональда Трампа сотрудники спецслужб вывели с линии огня, у него было окровавлено лицо. Позже кандидат сообщил, что получил травму уха и потерял много крови.

"В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха. Я сразу понял, что что-то не так. Я услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пробивает кожу. Произошло сильное кровотечение, тогда я понял, что происходит",- написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Секретная служба США заявила, что уничтожила покушавшегося, который несколько раз прицельно выстрелил в сторону политика. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили серьёзные ранения, сообщает АР.

Действующий президент США Джо Байден дал оценку происшедшему на митинге в поддержку Трампа и призвал нацию объединиться против насилия. Он заявил, что молится о выздоровлении соперника по предвыборной гонке.

Фото: youtube. com/DonaldJTrumpforPresident (Creative Commons Attribution-ShareAlike)