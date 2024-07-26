В пятницу Нетаньяху и Трамп встретились в поместье экс-президента в Мар-а-Лаго, штат Флорида. В ходе беседы израильский премьер выразил благодарность Трампу за ряд шагов, предпринятых во время его президентства, включая перенос посольства США в Иерусалим, выход из ядерной сделки с Ираном и борьбу с антисемитизмом как в США, так и за рубежом.
7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной ракетной атаке со стороны сектора Газа. Бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы Израиля, открыв огонь по военным и мирным жителям, и захватили более 200 заложников. По официальным данным, в результате атаки погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ на нападение Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, которая включает в себя удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава, прекратив поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших в результате израильских ударов с 7 октября превысило 39 тысяч, более 89,8 тысяч человек получили ранения.
Министерство иностранных дел России призвало стороны прекратить боевые действия. Москва считает, что урегулирование возможно лишь на основе формулы, утвержденной Советом Безопасности ООН, предусматривающей создание палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
В заявлении предвыборного штаба Дональда Трампа говорится, что на встрече с Нетаньяху экс-президент пообещал, что в случае переизбрания в ноябре приложит все усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке. Трамп выразил солидарность с Израилем после нападения 7 октября и пообещал бороться с распространением антисемитизма в университетских кампусах по всей территории США.
Фото: commons. wikimedia.orgThe White House from Washington, DC(it is in the public domain.)
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