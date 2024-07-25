Старший советник республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, Джейсон Миллер, подтвердил, что предвыборные дебаты с участием демократического оппонента Камалы Харрис обязательно состоятся. При этом он отметил, что республиканская сторона рассматривает возможность проведения нескольких раундов дискуссий и хотела бы изменить телевизионную площадку для их трансляции.

В беседе с порталом Axios Миллер выразил мнение, что для объективного освещения дебатов необходимо привлечь различные телеканалы. Он также подчеркнул важность проведения более чем одного раунда дебатов с Харрис, чтобы избежать недостаточной информированности общественности.

Советник Трампа предложил включить в число вещателей один из испаноязычных американских каналов, что могло бы расширить аудиторию дебатов.

Изначально планировалось провести второй раунд дебатов 10 сентября на телеканале ABC с участием действующего президента США Джо Байдена. Однако после его решения выйти из предвыборной гонки команда Трампа выразила сомнения относительно участия в дебатах на этом канале, учитывая смену кандидата от демократов.

В свете этих событий телеканал Fox News, известный своей поддержкой республиканцев, предложил альтернативную дату проведения дебатов - 17 сентября - на своей платформе.

Таким образом, вопрос о месте и времени проведения предвыборных дебатов между Трампом и Харрис остается открытым, но обе стороны признают необходимость их проведения для информирования избирателей о позициях кандидатов.

Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)