Экс-глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, высказал мнение о недемократичном характере выхода Джо Байдена из президентской гонки. Выступая перед своими приверженцами в Северной Каролине, Трамп предположил, что руководство Демократической партии оказало давление на действующего президента, поставив его перед выбором: добровольно покинуть гонку или быть отстраненным с использованием 25-й поправки к Конституции США.
Упомянутая поправка регламентирует процедуру передачи полномочий главы государства вице-президенту в случае досрочного прекращения президентских полномочий или недееспособности президента. Она также определяет механизм установления временной недееспособности главы государства.
Предстоящие президентские выборы в США назначены на 5 ноября. Изначально предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, чью кандидатуру планировалось утвердить на общенациональном съезде в Чикаго 19-22 августа. Однако после неудачного выступления Байдена на предвыборных теледебатах с Трампом 27 июня, в США, в том числе и среди демократов, усилились призывы к действующему президенту отказаться от борьбы за сохранение высшего государственного поста.
21 июля Байден объявил о своем решении не баллотироваться на второй срок, выразив поддержку кандидатуре вице-президента Камалы Харрис в качестве представителя Демократической партии на предстоящих выборах.
Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор из Сюрпрайза, Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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