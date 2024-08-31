Как купить Toyota в России по цене Lada Vesta: предложения и условия

Автопроизводитель Toyota ушел с российского рынка, но благодаря альтернативным схемам поставок, автомобили этой марки все еще доступны для покупки в России. Эксперты решили проанализировать доступные предложения и обнаружили две модели, которые по цене сравнимы с отечественными автомобилями Lada Vesta. В наличии есть как седан, так и кроссовер.
Модель Toyota Raize официально не продавалась в России, однако теперь ее можно приобрести через параллельный импорт по цене до 2,5 миллионов рублей. Этот кроссовер оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, трансмиссией-вариатором и передним приводом. Стоимость автомобиля составляет 2,4 миллиона рублей, а при использовании специальных программ можно получить скидку в 100 тысяч рублей. В комплектацию входят кондиционер, аудиосистема с большим экраном, подогрев передних сидений и четыре подушки безопасности.
Также можно приобрести седан Toyota Corolla, поступивший в Россию из Китая. Минимальная стоимость этой модели составляет 2,2 миллиона рублей с учетом оформления в кредит и использования программы трейд-ин. Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 116 лошадиных сил и трансмиссией-вариатором. В комплектацию входят бесключевой доступ, адаптивный круиз-контроль и мультимедийная система. Учитывая, что российский автомобиль Lada Vesta (Sportline'24 Black) стоит 2,223 миллиона рублей, эта альтернатива выглядит весьма привлекательной.
Фото: commons.m.wikimedia.org/ User3204 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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