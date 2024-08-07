Товарооборот между КНР и РФ вновь пошел в рост

Показатели внешнеторгового баланса между Китаем и Россией в январе — июле составил превысил 136 млрд долларов, он вырос в годовом выражении на 1,6%, приводит свежие данные Главное таможенное управление Китайской республики. При этом импорт товарной продукции из нашей страны увеличился почти на четыре процента. В денежном выражении превысил 75 млрд долларов.

Экспорт из КНР отечественным потребителям напротив, сократился почти на процент. И составил чуть более 61 млрд долларов. Положительной сальдо в пользу российских контрагентов подскочило почти в полтора раза, до 13 с лишним млрд долларов.

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