Дочка Тимати эмоционально поторговалась с продавцами на экзотическом рынке: "Хохотали все"

Дочка рэпера Тимати Алиса устроила забавное шоу на рынке в экзотической стране, чем позабавила местных торговцев.
Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* забавные кадры. Деочка на рынке какой-то экзотической страны пыталась поймать бродячих собак.
Затем Алиса стала дегустировать местные дары природы. Ребёнок заявила, что вкушает плод под названием "орангутанг", который на самом деле называется "рамбутан".
После этого девочка с помощью пантомимы пообщалась с местными рыночными продавцами, так как между ними возник языковой барьер.
"Алиса учила меня торговаться, я это делать не умею, а у неё отлично получается. Ну и в заключении, эта девочка показала продавцу, который не говорил на английском, что нам нужны её любимые куриные лапки! Хохотали все!" — написла под кадрами Симона.
Фото: соцсети
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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