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Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт
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  • Опубликована сегодня в 19:12
  • Изменена сегодня в 21:12

Дочка Тимати эмоционально поторговалась с продавцами на экзотическом рынке: "Хохотали все"

Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт "орангутанг"

Дочка рэпера Тимати Алиса устроила забавное шоу на рынке в экзотической стране, чем позабавила местных торговцев.

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала в "Инстаграме"* забавные кадры. Деочка на рынке какой-то экзотической страны пыталась поймать бродячих собак.

Затем Алиса стала дегустировать местные дары природы. Ребёнок заявила, что вкушает плод под названием "орангутанг", который на самом деле называется "рамбутан".

После этого девочка с помощью пантомимы пообщалась с местными рыночными продавцами, так как между ними возник языковой барьер.

"Алиса учила меня торговаться, я это делать не умею, а у неё отлично получается. Ну и в заключении, эта девочка показала продавцу, который не говорил на английском, что нам нужны её любимые куриные лапки! Хохотали все!" — написла под кадрами Симона.

Фото: соцсети

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