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Секреты приготовления идеальной жареной картошки
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Шеф-повар раскрыла секреты: вот как приготовить самую вкусную жареную картошку

Секреты приготовления идеальной жареной картошки

Множество кулинарных хитростей могут превратить жареную картошку в поистине идеальное блюдо. Эти секреты стоит использовать на постоянной основе, чтобы каждый раз радовать себя и близких вкусным результатом.

Шеф-повар сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова делится своими тонкостями приготовления, которые помогут улучшить вкус жареной картошки.

Во-первых, для насыщенного аромата и вкуса рекомендуется использовать животные жиры, такие как сало, жир из кожи птиц (курицы и утки) или бекон. Такая картошка удивит даже самого искушенного гурмана.

Любителям картофеля фри стоит попробовать следующую хитрость: измельченный картофель нужно на пять минут поместить в кипящую воду. Затем, после сушки, картофель готов к жарке, и он будет напоминать по вкусу знаменитый фри.

Что касается масла и специй, растительное масло лучше выбирать без запаха, чтобы не перебивать вкус картофеля. Специи же лучше ограничить до трёх позиций, таких как куркума, майоран и розмарин.

Фото: commons. wikimedia.org/Chris Corwin (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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