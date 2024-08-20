Луна замедлила Землю и спровоцировала взрыв жизни на планете

Китайские ученые из Технологического университета Чэнду выяснили, что в прошлом земные сутки были длиннее 24 часов, что могло способствовать развитию сложных форм жизни. Исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), показывает, что Земля пережила два периода, когда её вращение замедлялось, удлиняя сутки на 2,2 часа.
Основной причиной этого явления стало удаление Луны от Земли на 20 тысяч километров по сравнению с текущим расстоянием в 384,4 тысяч километров.
Первый период замедления, охватывавший промежуток между 650 и 500 миллионами лет назад, совпадает с "кембрийским взрывом" — эпохой стремительного разнообразия жизни на планете. Второй период произошел примерно между 340 и 280 миллионами лет назад, когда Земля была покрыта массивными ледниками.
Учёные предполагают, что удлинение суток, вызванное замедлением вращения Земли, увеличивало воздействие солнечного света на поверхность планеты. Это, в свою очередь, могло способствовать значительным оксигенационным событиям, что привело к эволюционным скачкам в развитии жизни.
Фото: commons.wikimedia.org/NASA (public domain).
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