Как оставаться в форме после 60: советы эксперта, которые спасут ваше здоровье

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова поделилась ключевыми рекомендациями для тренировок людей старше 60 лет. Как сообщает Men Today, она акцентировала внимание на важности упражнений, направленных на улучшение равновесия и гибкости, которые уменьшают вероятность падений и упрощают выполнение повседневных задач.

Для тренировки баланса рекомендуется стоять на одной ноге или ходить с пятки на носок, а для развития гибкости — осторожно растягивать мышцы.

Юрпалова также отметила, что такие виды активности, как ходьба, танцы, плавание и аквааэробика, способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и легких. Вместо силовых тренировок она советует выполнять отжимания от стены, подъемы ног назад и в стороны, а также разгибания коленей.

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