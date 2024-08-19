Эти распространенные ошибки в зале могут разрушить ваши результаты

Фитнес-тренер Елена Соболь поделилась основными ошибками, которые часто допускают новички в спортивном зале. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Соболь отметила, что многие новички склонны переоценивать свои возможности и сразу начинают тренировки с чрезмерными весами. Это часто приводит к травмам или к отказу от занятий. Она подчеркнула важность обращения к профессиональному тренеру на начальном этапе, который поможет выбрать правильный вес и обучит технике выполнения упражнений.
Также Соболь указала на еще одну распространенную ошибку — слишком большие перерывы между тренировками. Она порекомендовала тренироваться два-три раза в неделю.
Кроме того, важно соблюдать оптимальную длительность тренировок — от 50 минут до 1,5 часа, включая кардионагрузку после основных упражнений.
Фото: commons.wikimedia.org/Auro University (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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