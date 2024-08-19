Леденящая правда: Луна оказалась самым холодным местом во Вселенной

Британские ученые из Лондонского университета и Университета Уорика пришли к удивительному открытию: наиболее холодное место в Солнечной системе может находиться на Луне, в непосредственной близости к Земле. По данным космических аппаратов, некоторые участки на лунной поверхности оказались холоднее, чем Плутон. Об этом сообщает научный портал Live Science.

Исследование основывается на данных миссии NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, которая в 2009 году провела измерения температур в затененных кратерах на южном полюсе Луны. Согласно полученным результатам, температура в этих кратерах достигает всего 25 градусов по Кельвину, что соответствует -248,15°C.

Для сравнения, температура на поверхности Плутона составляет около 40,4 градуса по Кельвину (-232,75°C).

Ученые полагают, что южный полюс Луны является самым холодным местом во внутренней части Солнечной системы, охватывающей пространство от Меркурия до астероидного пояса между Марсом и Юпитером.

Тем не менее, несмотря на чрезвычайно низкие температуры, лунные кратеры все же теплее, чем облако Оорта - массивное скопление космического льда за пределами орбиты Нептуна, где температура опускается до 5 градусов по Кельвину (-268,15°C), что приближается к абсолютному нулю.

Стоит отметить, что облако Оорта находится на столь значительном расстоянии от Земли, что его статус как части Солнечной системы остается предметом дискуссий среди ученых. Расстояние от Земли до ближней границы облака Оорта составляет около 2000 астрономических единиц, что в 2000 раз превышает расстояние между Землей и Солнцем.

Фото: commons.wikimedia.org/NASA (public domain).