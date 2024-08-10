Российское правительство планирует проводить мероприятия на государственном уровне в городах "Золотого кольца"

Российское правительство планирует объявить 2027 год юбилейным для туристического маршрута "Золотое кольцо", который тогда отметит своё 60-летие. В честь юбилея будут проведены мероприятия на государственном уровне с участием различных регионов и организаций.
Маршрут также получит аккредитацию по стандартам национального туристического маршрута, что улучшит качество туристических услуг. Предприниматели смогут использовать льготы для реализации туристических проектов.
В планах также синхронизация этих инициатив с национальным проектом по туризму, чтобы максимизировать использование потенциала каждой точки маршрута. Владимирская область рассматривает создание эко-парка для зубров и проект с хаусботами для передвижения по местным рекам, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Ludvig14 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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