Прямое железнодорожное сообщение между столицами Таиланда (Бангкок) и Лаоса (Вьентьян) открылось 19 июля. Первый рейс был полностью забронирован на 300 пассажиров, несмотря на небольшую задержку в 20 минут на тайской границе.
Процедуры пограничного контроля заняли около 40 минут.
Маршрут начинается на центральном вокзале Бангкока и заканчивается на станции Khamsavath в Вьентьяне, с поездами, курсирующими ежедневно в ночное время. Стоимость билетов варьируется в зависимости от класса вагонов. Также из Вьентьяна доступен скоростной поезд до Китая, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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