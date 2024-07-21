Прямое железнодорожное сообщение между столицами Таиланда (Бангкок) и Лаоса (Вьентьян) открылось 19 июля. Первый рейс был полностью забронирован на 300 пассажиров, несмотря на небольшую задержку в 20 минут на тайской границе.

Процедуры пограничного контроля заняли около 40 минут.

Маршрут начинается на центральном вокзале Бангкока и заканчивается на станции Khamsavath в Вьентьяне, с поездами, курсирующими ежедневно в ночное время. Стоимость билетов варьируется в зависимости от класса вагонов. Также из Вьентьяна доступен скоростной поезд до Китая, сообщает Tourdom.Ru.

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