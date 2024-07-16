В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов, уменьшив время проверки паспортов до 45 секунд на человека. Эта инициатива является частью усилий по поддержке новой программы безвизового въезда.
В аэропортах страны процесс проверки включает сканирование отпечатков пальцев и сверку данных, что часто занимает много времени. В ответ на проблему скопления очередей при большом количестве прибывающих рейсов, планируется также увеличить число сотрудников иммиграционной службы, сообщает Tourdom.Ru.
Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
В Швейцарии открылась выставка изобретений к 30-летию Евразийской патентной конвенции
В Женеве открылась выставка, посвященная 30-летию Евразийской патентной конвенции, приуроченная к 65-й серии ассамблей ВОИС.
Астронавты NASA вновь не смогли выйти в открытый космос из-за скафандров
Очередная попытка двух американских астронавтов выполнить работы в открытом космосе перенесена на неопределенный срок, сообщают в пресс-службе корпорации NASA.
Врач Рахимов: имбирь и горчица помогают в оздоровлении сосудов
Уфимский врач-уролог Алмаз Рахимов выделил продукты, благоприятствующие здоровью сосудов.
Суд не стал восстанавливать в должности второго пилота "Уральских авиалиний"
Свердловский областной суд отказал в восстановлении на работе второму пилоту "Уральских авиалиний", Алексею К., который считал свое увольнение незаконным.