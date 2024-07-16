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В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов
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В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов

В Таиланде пообещали ускорить пограничный контроль для туристов, уменьшив время проверки паспортов до 45 секунд на человека. Эта инициатива является частью усилий по поддержке новой программы безвизового въезда.

В аэропортах страны процесс проверки включает сканирование отпечатков пальцев и сверку данных, что часто занимает много времени. В ответ на проблему скопления очередей при большом количестве прибывающих рейсов, планируется также увеличить число сотрудников иммиграционной службы, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Vyacheslav Argenberg (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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