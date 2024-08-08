На территории бывшей фабрики "Новая заря" могут построить огромный ЖК

Девелопер Apsis Globe, которого считают аффилированным основателю "Фосагро" Андрею Гурьеву, приобрёл бывшую территорию парфюмерно-косметической фабрики "Новая заря", на юге столице, сообщает РБК. В профессиональной среди риэлторов циркулирует информация, что на участке земли, планируется возвести крупный жилой комплекс площадью свыше 118 тыс кв. м.
Район, в котором находится земельный участок, является одной из наиболее активных локаций редевелопмента промышленных зон Москвы. Сумму сделки оценивают минимум в полтора миллиарда рублей. А объём потенциальных инвестиций в текущих стоимостных показателях будет на порядок больше. Примерно 15-17 млрд рублей, прогнозируют участники рынка.
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