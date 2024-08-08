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Участок косметической фабрики
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На территории бывшей фабрики "Новая заря" могут построить огромный ЖК

Участок косметической фабрики "Новая заря" приобрел новый владелец

Девелопер Apsis Globe, которого считают аффилированным основателю "Фосагро" Андрею Гурьеву, приобрёл бывшую территорию парфюмерно-косметической фабрики "Новая заря", на юге столице, сообщает РБК. В профессиональной среди риэлторов циркулирует информация, что на участке земли, планируется возвести крупный жилой комплекс площадью свыше 118 тыс кв. м.

Район, в котором находится земельный участок, является одной из наиболее активных локаций редевелопмента промышленных зон Москвы. Сумму сделки оценивают минимум в полтора миллиарда рублей. А объём потенциальных инвестиций в текущих стоимостных показателях будет на порядок больше. Примерно 15-17 млрд рублей, прогнозируют участники рынка.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/stroi.mos.ru (Creative CommonsAttribution 4.0)

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