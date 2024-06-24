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Теракты в Дагестане: более 15 погибших, 34 раненных
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  • Олег Хвацкий
  • Опубликована сегодня в 9:54

Теракты в Дагестане: более 15 погибших, 34 раненных

По оперативным данным в результате атаки вооружённых террористов на Дагестан 23 июня, более 15 человек погибли, 34 получили ранения. Нападению подверглись два города: Дербент и Махачкала. В республике вводился режим контртеррористической операции.

Известно, что среди убитых — начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев и настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, отец Николай.

При подавлении бандитов, ликвидированы шесть боевиков. Трое из них — сыновья и племянник главы Сергокалинского района республики. Чиновник задержан. Возбуждено уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

По состоянию на утро 24 июня активная фаза контртеррористической операции завершена, сейчас продолжаются оперативные мероприятия и поиск пособников террористов, сообщает пресс-служба Национального контртеррористического комитета России.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Сулейманнабиев (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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