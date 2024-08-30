Жертвами тайфуна "Шаньшань" в Японии стали четыре человека

Мощнейший за последние годы тайфун "Шаньшань" продолжает разрушительный путь на японском острове Кюсю. Вызванные им оползни и обрушение зданий стали причиной смерти как минимум четырех человек, более сотни местных жителей получили травмы различной степени тяжести, двое числятся пропавшими без вести, сообщает NHK.

По информации местных СМИ серьезно пострадали авиаперевозки. В стране полностью закрылись региональные аэропорты. По оценкам NHK, всего на территории Японии были отменены более шестисот рейсов.

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