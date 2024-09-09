Оставив разрушения на юге Китая и Филиппинах, супертайфун Яга перешёл на Вьетнам

Самый мощный в этом году тайфун Яга, нанеся ущерб Китаю и Филиппинам, перешёл на Вьетнам

Супертайфун Яга, как сообщает The Guardian, вынудил покинуть свои дома более миллиона человек на юге Китая в эти выходные. Из-за урагана случились массовые отключения электричества, продолжительные ливни, а ветер скоростью 234 км/ч нанёс повреждения инфраструктуре. Около миллиона китайцев остались без света, школы закрылись, в аэропортах отменились все рейсы.

На севере Филиппин тайфун унес жизни 16-ти человек. В Таиланде был запланирован товарищеский футбольный матч Россия-Таиланд, однако он был отменен из-за повышенного риска, сообщают РИА новости.

В субботу, снизив скорость ветра в два раза, циклон пришёл на Вьетнам, также нанеся серьёзный ущерб, сообщает Reuters, называя его "самым мощным в Азии" в этом году. Вьетнамское агентство по борьбе с со стихийными бедствиями передаёт информацию о 35 погибших и 24 пропавших без вести в результате наводнений и оползней.

Обрушившись на северо-восточное побережье страны, тайфун создал риск для крупных производственных мощностей, отечественных и иностранных компаний, концентрирующихся именно там. Миллионы домохозяйств и компаний остались без электроэнергии, таким образом Тайфун Яга нанёс крупный урон экономике Вьетнама.

В понедельник, 9 сентября, руководители и рабочие заводов в Хайфоне сообщают, что электроэнергия не поступает, а работающие на предприятиях пытаются спасти технику от дождя, так как на промышленных секторах сорвало крышу в результате сильного ветра.

Компания LG сообщила, что крупный склад бытовой техники был затоплен, множество стиральных машин и холодильников пришло в негодность. Акции LG, которые этим летом упали на 30% и три месяца оставались в этом положении, испытали небольшой рост в начале сентября. Однако, в результате урагана стали снова снижаться в цене.

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