Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что число участников в проведении внеплановой проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) переступает за 25 тыс. военных. Что касается единиц техники, то глава ведомства назвал следующие данные:

167 кораблей;

кораблей; 12 подлодок;

подлодок; 89 самолётов и вертолётов.

Шойгу уточняет, что "силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач". Стоит отметить, что на данный момент проводится второй этап внезапной проверки.

"Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки"

Напомним, что ранее, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале проверки Тихоокеанского флота России, который поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности.