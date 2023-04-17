Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что число участников в проведении внеплановой проверки Тихоокеанского флота (ТОФ) переступает за 25 тыс. военных. Что касается единиц техники, то глава ведомства назвал следующие данные:
- 167 кораблей;
- 12 подлодок;
- 89 самолётов и вертолётов.
Шойгу уточняет, что "силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач". Стоит отметить, что на данный момент проводится второй этап внезапной проверки.
"Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки"
Напомним, что ранее, 14 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале проверки Тихоокеанского флота России, который поднят по тревоге в полном составе и приводится в высшую степень боевой готовности.
Замглавы МИД РФ Галузин: возможность создания центра сил в Европе с участием России утрачена на десятилетия
Это произошло "в результате политических махинаций" США и Великобритании
Словакия вновь будет получать электроэнергию от Украины
А из республики продолжается импорт электроэнергии
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.
28 апреля стартует летний сезон на курорте "Роза Хутор"
По традиции летний сезон на "Роза Хутор" откроет популярный фестиваль бега Rosa Run, который пройдет на курорте с 29 апреля по 2 мая. В его программе как всегда яркие забеги, карнавал и уникальные трейлы в горах.