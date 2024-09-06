Рекрутеры назвали территорию, которую хочет покинуть четверть молодежи

Максимальная численность молодых людей, в возрасте от 18 до 24 лет, в нашей стране, которые хотят поменять место жительства, приходится на население Дальневосточного федерального округа. Переехать оттуда для трудоустройство в других территориях настроены 25% респондентов соответствующего возраста, следует из данных масштабного мониторинга портала Superjob.

Методология рэнкинга включила в себя детальный анализ 8,7 млн резюме пользователей, активных за истекшие двенадцать месяцев, из всех округов нашей страны. Авторы исследования выделяли резюме, в которых шла речь о готовности к переезду.

Складывается тренд, на то, что возможность к релокации связана с удаленностью субъектов федерации от Москвы и Санкт-Петербурга — чем дальше от столиц, тем выше доля тех, кто готов сменить место жительства ради работы.

В среднем стране готовы к релокации 16% молодежи и 22% от общего числа соискателей рабочих мест. При этом среди мужчин доля тех, кто готов к переезду из-за вакансии, выше — 29% против 16% у представительниц прекрасного пола.

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