Как предотвратить запотевание стёкол: простые решения

Если летом окна в автомобиле начинают активно запотевать, это может свидетельствовать о неисправностях в машине. Важно понимать, что речь не идёт о ситуации во время дождя, когда повышенная влажность - естественное явление. В таких случаях с конденсатом можно легко справиться. Владелец сетевого автосервиса поделился советами, как быстро избавиться от влаги на стёклах и на какие проблемы стоит обратить внимание.
Когда идёт дождь, и вы с пассажирами садитесь в машину в мокрой одежде, сразу включите кондиционер. Он поможет вывести влагу через дренаж испарителя и осушит воздух в салоне. Однако если запотевание происходит в сухую и ясную погоду, это может указывать на проблемы с засорением сливных каналов у основания лобового стекла. Попавшие в эти каналы ветки и листья могут вызвать перелив воды и её попадание в дефлекторы, предназначенные для всасывания воздуха в систему кондиционирования.
Если клапан регулировки давления неисправен, это также может стать причиной запотевания окон. Рекомендуется проверить мембрану клапана - со временем она может потерять эластичность. Повреждённый радиатор печки также может вызвать аналогичные проблемы.
Ещё одной причиной запотевания может быть чрезмерное стремление владельцев защитить свои машины от коррозии и влаги. Установка дополнительных уплотнителей на двери может привести к перекрытию технологических отверстий, дренажных и вентиляционных каналов, предназначенных для отвода влаги.
Фото:commons.m.wikimedia.org/ Elly Filho (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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