Автоэксперт Николай Ольта, руководитель автосервиса "На-сервис", рассказал о серьезной проблеме с электрическими термостатами в японских автомобилях Subaru, начиная с 2019 года. Эти термостаты, установленные в моделях с двигателями 1,8 и 2,5 литра, допускали протечку антифриза, что вызывало окисление внутренних электронных компонентов и выход из строя самого термостата, сообщает Газета.Ру.

Ремонт стоит около 65 тыс. рублей, включая стоимость термостата. Однако после 7 июня 2021 года Subaru улучшила конструкцию термостатов, предотвратив попадание антифриза и защитив компоненты специальным лаком.

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