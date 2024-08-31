Пермскую первокурсницу взяли под стражу за участие в террорганизации

Студентка из Перми арестована за участие в террористической организации

Студентке первого курса Пермского государственного медицинского университета, 18-летней Инге М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Будущему врачу инкриминируют участие в организации NS/WP Crew, признанной в нашей стране террористической.

Следственные действия в отношении обвиняемой профильное подразделение Федеральной службы безопасности начало в начале третьей декады августа. Фигурантку задержали, допросили и отправили в изолятор временного содержания.

23 августа Ленинский районный суд Перми решил избрать меру пресечения в виде содержания под стражей. В заседании апелляционной инстанции Пермского краевого суда 29 августа девушка участвовала по видеосвязи из СИЗО-5. Решение нижестоящей инстанции было засилено.

По информации прокуратуры, в деяниях студентки усмотрены признаки и другого особо тяжкого преступления против общественной безопасности: вербовки граждан для совершения террористических преступлений (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ). Её грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы.

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