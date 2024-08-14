Исследователи выяснили, что имели ложное представление об одном из камней Стоунхенджа

Исследования показали, что центральный алтарный камень Стоунхенджа, ранее считавшийся добытым в западном Уэльсе, на самом деле происходит из Оркнейского бассейна на северо-востоке Шотландии. Геохимики из Австралии и Великобритании определили это, проанализировав минеральный и изотопный состав камня.

Некоторые минералы в алтарном камне образовались около 1-2 млрд лет назад, в то время как другие породы возникли около 450 млн лет назад. Эти данные указывают на сложный путь транспортировки камня на 700-750 км до Стоунхенджа, вероятно морским путем, что свидетельствует о развитых торговых связях и мореплавательных навыках в неолитической Великобритании.

Фото: whc.unesco.org/Francesco Bandarin (Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 IGO license)