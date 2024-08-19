Российские археологи нашли уникальные украшения каменного века из кости и янтаря

Археологи из Государственного Эрмитажа в ходе исследований свайных поселений каменного века в Смоленской области обнаружили уникальные украшения из кости и янтаря. Среди находок — подвеска из клыка кабана и антропоморфная кремневая фигурка, которую могут признать местным изделием.

Эти артефакты указывают на влияние степных и лесостепных культур Восточной Европы, а также свидетельствуют о торговых связях древних жителей региона. Особое внимание уделено янтарным изделиям, которые были редкими и высоко ценились.

Исследования проводятся с 1963 года, включая изучение структуры поселений и палеоэкологии.

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