Российские археологи нашли уникальные украшения каменного века из кости и янтаря

Археологи из Государственного Эрмитажа в ходе исследований свайных поселений каменного века в Смоленской области обнаружили уникальные украшения из кости и янтаря. Среди находок — подвеска из клыка кабана и антропоморфная кремневая фигурка, которую могут признать местным изделием.
Эти артефакты указывают на влияние степных и лесостепных культур Восточной Европы, а также свидетельствуют о торговых связях древних жителей региона. Особое внимание уделено янтарным изделиям, которые были редкими и высоко ценились.
Исследования проводятся с 1963 года, включая изучение структуры поселений и палеоэкологии.
Фото: commons.wikimedia.org/Syed Wali Peeran (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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