Нападение украинских боевиков на Курскую область вполне правомерно, заявил глава Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом функционер сделал и ещё один акцент.

"И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]", — резюмировал генеральный секретарь военного блока.

Таким образом НАТО впервые высказывается о прямой поддержке вторжения украинских террористов в Курскую область, отмечает СМИ. Генсек блока подчеркнул, что Украина не обсуждала с альянсом свои идеи по атаке на российский субъект федерации заранее.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Администрация президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)