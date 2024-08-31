Глава НАТО назвал законным нападение украинских боевиков на Курскую область

Нападение украинских боевиков на Курскую область вполне правомерно, заявил глава Северо-Атлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Welt am Sonntag. При этом функционер сделал и ещё один акцент.
"И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]", — резюмировал генеральный секретарь военного блока.
Таким образом НАТО впервые высказывается о прямой поддержке вторжения украинских террористов в Курскую область, отмечает СМИ. Генсек блока подчеркнул, что Украина не обсуждала с альянсом свои идеи по атаке на российский субъект федерации заранее.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Администрация президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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