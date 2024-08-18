Стас Михайлов обратился к дочери Дерье в день её рождения: "Хочу, чтобы ты была лучше меня"

Певец Стас Михайлов написал поздравительный пост для дочери, которой исполнилось 15 лет.
Стас Михайлов опубликовал в "Инстаграме"* фото дочери Дарьи, когда она была совсем маленькой и снимок наследницы, сделанный недавно.
Народный артист России сравнил жизнь с дорогой, которая должна вести к Богу. Он напутствовал наследницу, отмечая, что без Бога ничего не получится в жизни.
"Я хочу, чтобы ты была лучше меня, мудрее меня, сильнее меня, чтобы твоя жизнь была наполнена смыслом", — написала кумир российских женщин под снимками.
Михайлов назвал дочку мудрой, сильной и целеустремлённой девочкой.
У Стаса Михайлова четверо детей — сын Никита (2001 г. р.), дочери Дарья (2005 г. р.) Иванна (2009 г. р.) и Мария (2012 г. р.).
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