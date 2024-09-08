Маск планирует отправить Starship к Марсу через два года

Космический корабль Starship компании SpaceX полетит на Марс в непилотируемом формате через пару лет, анонсировал амбициозный проект миллиардер Илон Маск. Если всё получится согласно планам, то пилотируемые запуски на соседнюю планету начнутся уже через четыре года, прогнозирует предприниматель.

По мнению Илона Маска, ключевая цель полетов — создать "самодостаточный город" на Марсе через два десятка лет. Прототип космического челнока Starship впервые успешно приземлился в Индийском океане во время четвертого испытательного полета в начале лета текущего года. На орбиту данный корабль вывела самая мощная из когда-либо созданных ракет-носителей на планете — Super Heavy.

Согласно технической документации известно, что Starship будет многоразовым и он будет использоваться для транспортировки грузов и астронавтов на околоземную орбиту, а в будущем — на Луну и Марс.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Space Exploration Technologies Corp (Creative Commons посвящается CC0 1.0)