Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 71,5763
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.02.2023 : 76,8344
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:24

SpaceX ограничила использование спутников Starlink для управления военными беспилотниками на Украине

Американская компания SpaceX ограничила использование спутников Starlink на Украине для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила президент компании Гвин Шотвелл.

По словам Шотвелл, использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между киевскими властями и SpaceX, поэтому компанией было принято решение ограничить доступ украинских военных к системам управления дронами.

Ранее минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, летательными аппаратами и боеприпасами.

Мир

Россия и Иран намерены использовать цифровые валюты для обеспечения торговых операций

Однако процесс требует нормативной базы.

Читать полностью

Главный эксперт по России в администрации американского президента ушел на пенсию

Глава управления по делам России и Центральной Азии Совета нацбезопасности США Эрик Грин покинул свой пост.

Читать полностью

Общество

Путин провёл заседание Совета по науке и образованию

Главный вопрос для обсуждения - реализация стратегических инициатив в научно-технической сфере.

Читать полностью

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Новости