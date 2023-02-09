Американская компания SpaceX ограничила использование спутников Starlink на Украине для управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила президент компании Гвин Шотвелл.
По словам Шотвелл, использование сетей Starlink для украинских беспилотников в военных целях не попадало под соглашение между киевскими властями и SpaceX, поэтому компанией было принято решение ограничить доступ украинских военных к системам управления дронами.
Ранее минобороны Украины заявило о формировании рот операторов ударных беспилотных летательных аппаратов. Новые подразделения планировалось обеспечить спутниковой связью Starlink, летательными аппаратами и боеприпасами.
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