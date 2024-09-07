Starliner штатно выполнил посадку в США

Космический корабль Starliner компании Boeing отправившийся шесть часов назад от международной космической станции, совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает НАСА.
Произведённый Boeing по контракту с НАСА Starliner стартовал в первый пилотируемый полет с двумя астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Было анонсировано, что миссия будет длиться около недели, но из-за выявленных неполадок стыковки с МКС проблем в двигателе борта и последующей утечки гелия, экспедиция была пролонгирована для установления причин нештатной работы объекта и оценки безопасности предстоящего полета.
У инженеров не получилось ликвидировать выявленные неполадки и потому было решено, что Starliner вернется на планету без экипажа. Астронавты из НАСА Уилмор и Уильямс теперь продолжат работу на орбите, как предполагается, до февраля предстоящего года и вернутся на Землю на борту Crew Dragon компании SpaceX.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/НАСА (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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