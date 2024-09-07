Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 89,8225
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.09.2024 : 99,7156
Starliner отстыковался от МКС для отправки на планету без экипажа
  1. Главная
  2. Мир

Starliner отправился от МКС на Землю без экипажа

Starliner отстыковался от МКС для отправки на планету без экипажа

Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции в безэкипажном формате и взял курс на нашу планету, даёт оперативную информацию NASA. Starliner возвращается на Землю без людей, хотя ранее на борту планировалась отправка двух астронавтов Барри (Бутч) Уилмор и Сунита (Суни) Уильямс.

Оба остались в космосе. Их возвращение теперь прогнозируется в феврале будущего году на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа миссии SpaceX Crew-9.

Ранее планировалось, что миссия оставшихся на МКС специалистов продлится восемь дней, возвращение астронавтов было запланировано на вторую декаду июня. Однако из-за неполадок с челноком, а именно, проблем с двигателями и утечкой гелия, дата возвращения постоянно менялась. В итоге корабль отправился на Землю пустой.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/НАСА (Creative Commons Attribution-ShareAlike)

Мир

Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России

Джонсон: отправка Вашингтоном дальнобойных ракет ВСУ спровоцирует ответ России

У Соединённых Штатов возникнут довольно большие проблемы в случае, если они решат передать столице и крупнейшему по населению городу Украины дальнобойное ракетное оружие, которое ВСУ собирается применять против РФ. Такое мнение высказал YouTube-каналу Judging Freedom политический комментатор и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Читать полностью
Иран отрицает поставку баллистических ракет России

Иран отрицает поставку баллистических ракет России

Политика Ирана в отношении военных действий на Украине остаётся без изменений, исламская страна воздерживается от предоставления военной помощи любой из сторон конфликта, официально обозначили позицию в постпредстве Иранской республики при ООН, сообщает CNN.

Читать полностью

Общество

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой

Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.

Читать полностью
На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

На оперную певицу Марию Максакову* завели дело за призывы к помощи ВСУ

Бывшую солистку Мариинского театра и эк-депутата Госдумы Марию Максакову* будут судить за призывы к спонсированию ВСУ.

Читать полностью

Новости