Starliner отправился от МКС на Землю без экипажа

Космический корабль Boeing Starliner отстыковался от Международной космической станции в безэкипажном формате и взял курс на нашу планету, даёт оперативную информацию NASA. Starliner возвращается на Землю без людей, хотя ранее на борту планировалась отправка двух астронавтов Барри (Бутч) Уилмор и Сунита (Суни) Уильямс.
Оба остались в космосе. Их возвращение теперь прогнозируется в феврале будущего году на борту космического корабля Dragon с двумя другими членами экипажа миссии SpaceX Crew-9.
Ранее планировалось, что миссия оставшихся на МКС специалистов продлится восемь дней, возвращение астронавтов было запланировано на вторую декаду июня. Однако из-за неполадок с челноком, а именно, проблем с двигателями и утечкой гелия, дата возвращения постоянно менялась. В итоге корабль отправился на Землю пустой.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/НАСА (Creative Commons Attribution-ShareAlike)
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