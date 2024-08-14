Стало известно, когда NASA примет решение о возвращении экипажа Starliner

Экипаж корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, состоящий из астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, был полностью осведомлен о возможных сложностях и рисках миссии, сообщил на брифинге глава офиса астронавтов NASA Джозеф Акаба.
Он подчеркнул, что пилотируемый космический полет всегда сопряжен с рисками, и астронавты принимают это как неотъемлемую часть своей работы. В ходе брифинга также было объявлено, что окончательное решение о возвращении астронавтов будет принято к концу августа.
Boeing CST-100 Starliner — американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый с 2014 года компанией "Боинг" в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей.
Фото: flickr.com/NASA
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