Стало известно, когда NASA примет решение о возвращении экипажа Starliner

Экипаж корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing, состоящий из астронавтов Бутча Уилмора и Суниты Уильямс, был полностью осведомлен о возможных сложностях и рисках миссии, сообщил на брифинге глава офиса астронавтов NASA Джозеф Акаба.

Он подчеркнул, что пилотируемый космический полет всегда сопряжен с рисками, и астронавты принимают это как неотъемлемую часть своей работы. В ходе брифинга также было объявлено, что окончательное решение о возвращении астронавтов будет принято к концу августа.

Boeing CST-100 Starliner — американский многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль, разрабатываемый с 2014 года компанией "Боинг" в рамках Программы развития коммерческих пилотируемых кораблей.

Фото: flickr.com/NASA