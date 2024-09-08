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Садальский обвинил Варшавера в харассменте по отношению к Александре Захаровой
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Садальский: "Варшавер проявляет харассмент к народной артистке Саше Захаровой"

Садальский обвинил Варшавера в харассменте по отношению к Александре Захаровой

Станислав Садальский заявил, что директор театра "Ленком" Марк Варшавер виновен в харассменте по отношению к актрисе Александре Захаровой.

Звезда фильма "Место встрече изменить нельзя" заступился за 62-летнюю актрису Александру Захарову, которую, по его словам, лишили почти всех ролей в театре "Ленком", который возглавлял отец актрисы, режиссёр Марк Захаров.

"Варшавер проявляет харассмент к народной артистке Саше Захаровой", — написал Садальский в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР подозревает, что Варшавер считает "Ленком" своей собственностью. Ему очень жаль Александру Захарову, которая оказалась во власти директора театра.

"Жизнь Александры Марковны превратил в настоящий кошмар", — выразил своё мнение Садальский.

Он почеркнул, что нет ничего страшенее для актёра как невостребованность.

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