Станислав Садальский рассказал о русских основателях Голливуда из Рыбинска

Актёр Станислав Садальский поделился поводом для гордости, отметив, что Голливуд организовали выходцы из России.
Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото, на котором он запечатлён в городе Рыбинске у дома с мемориальной доской, посвящённой памяти основателей Голливуда, учредители "Оскара" братья Шенкеры.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что в России мало знают данный факт.
"Братья-евреи из Рыбинска — Коля и Еся Шенкеры в начале 20 века эмигрировали в Америку, где сначала занялись продажами лекарств, а затем переключились на парки развлечений и основали Голливуд", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский отметил, что братья видоизменили свою фамилию и превратились в Николаса Джозефа Шенк. Первый возглавил Metro Goldwyn Mayer, а второй основал 20th Century Fox.
Актёр объяснил, что именно выходцам из России мир обязан открытию таких имён как Чарли Чаплин и Мэрилин Монро. Садальский напомнил и о том, что в Голливуде работают по методу Константина Станиславского.
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