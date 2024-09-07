Станислав Садальский рассказал о русских основателях Голливуда из Рыбинска

Актёр Станислав Садальский поделился поводом для гордости, отметив, что Голливуд организовали выходцы из России.

Станислав Садальский опубликовал в своём Telegram-канале фото, на котором он запечатлён в городе Рыбинске у дома с мемориальной доской, посвящённой памяти основателей Голливуда, учредители "Оскара" братья Шенкеры.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что в России мало знают данный факт.

"Братья-евреи из Рыбинска — Коля и Еся Шенкеры в начале 20 века эмигрировали в Америку, где сначала занялись продажами лекарств, а затем переключились на парки развлечений и основали Голливуд", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский отметил, что братья видоизменили свою фамилию и превратились в Николаса Джозефа Шенк. Первый возглавил Metro Goldwyn Mayer, а второй основал 20th Century Fox.

Актёр объяснил, что именно выходцам из России мир обязан открытию таких имён как Чарли Чаплин и Мэрилин Монро. Садальский напомнил и о том, что в Голливуде работают по методу Константина Станиславского.