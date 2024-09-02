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Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке:
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Станислав Садальский рассказал, что ест на завтрак: неистрибимая советская привычка

Станислав Садальский рассказал о своём необычном завтраке: "Но я же не животное"

Актёр Станислав Садальский объяснил, как отличается его завтрак дома и когда он в разъездах.

Станислав Садальский рассказал, что на завтрак предпочитает кушать полезную еду. Особенно артист не может обходиться без яиц.

"Самый приятный, например, для меня дома — яйцо пашот на цельнозерновом хлебе с зеленью", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР отметил, что вне дома на завтрак по утрам он иногда пьёт шампанское.

"Не хочу, но я же не жививотное, оно не хочет не пьёт, а здесь же бесплатно", — объяснил 73-летний актёр.

Садльский увидел в этой логике неистрибимую советскую привычку.

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