Садальский раскритиковал конкурс "Новая волна" в Сочи: "В Курске — ад, в Белгороде — ад"

Станислав Садальский припомнил композитору Игорю Крутому гражданство США и раскритиковал проведение конкурса "Новая волна" на фоне ситуации в Курской и Белгородской областях.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не доволен тем, что в Сочи проводится конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в то время как жители Курской и Белгородской области оказались в бедственном положении.
"Как-то не по-человечески. Это похлеще голой вечеринки! Российский шоу-бизнес — продажные люди… В Курске — ад, в Белгороде — ад. Какие могут быть праздники", — выразил своё возмущение актёр в личном Telegram-канале.
Актёр отметил, что родные Игоря Крутого проживают в США, в штате Майями. Он считает, что конкурс "Новая волна" можно было и не проводить.
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