Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Садальский возмущён конкурсом
  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура

Садальский раскритиковал конкурс "Новая волна" в Сочи: "В Курске — ад, в Белгороде — ад"

Садальский возмущён конкурсом "Новая волна" на фоне беды в Курске: "Похлеще голой вечеринки"

Станислав Садальский припомнил композитору Игорю Крутому гражданство США и раскритиковал проведение конкурса "Новая волна" на фоне ситуации в Курской и Белгородской областях.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" не доволен тем, что в Сочи проводится конкурс молодых исполнителей "Новая волна" в то время как жители Курской и Белгородской области оказались в бедственном положении.

"Как-то не по-человечески. Это похлеще голой вечеринки! Российский шоу-бизнес — продажные люди… В Курске — ад, в Белгороде — ад. Какие могут быть праздники", — выразил своё возмущение актёр в личном Telegram-канале.

Актёр отметил, что родные Игоря Крутого проживают в США, в штате Майями. Он считает, что конкурс "Новая волна" можно было и не проводить.

Мир

У попугаев обнаружили диалекты

У попугаев обнаружили диалекты

Региональные вариации языка, обусловленные географическим положением, характерны не только для человеческого общества, но и для птичьего мира.

Читать полностью
Сноуден: арест Дурова — посягательство на основные права человека на свободу слова

Сноуден: арест Дурова — посягательство на основные права человека на свободу слова

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказал свое мнение по поводу ареста Павла Дурова.

Читать полностью

Общество

Божена Рынска обрушилась с критикой на мужа Собчак Богомолова: кто содержанка

Божена Рынска обрушилась с критикой на мужа Собчак Богомолова: кто содержанка

Светская львица Божена Рынска пыталась уязвить Ксению Собчак, но досталось Константину Богомолову.

Читать полностью
Юрий Лоза раскритиковал музыкальный конкурс

Юрий Лоза раскритиковал музыкальный конкурс "Новая волна" в Сочи

Певец Юрий Лоза обратил внимание на то, что россияне не знают ни одного победителя конкурса молодых исполнителей "Новая волна" в Сочи.

Читать полностью

Новости