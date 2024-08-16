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Садальский поздравил с днём рождения актрису Людмилу Хитяеву: роскошная и манкая
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Садальский поздравил с 94-летием знаменитую Солоху, актрису Людмилу Хитяеву: "Ведьмачка"

Садальский поздравил с днём рождения актрису Людмилу Хитяеву: роскошная и манкая

Станислав Садальский обратился к звезде фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" Людмиле Хитевой, которой исполнилось 94 года.

Звезда фильма "Место встречи изменнить нельзя" поздравил с 94-м днём рождения актрису Людмилу Хитяеву, известную по роли ведьмы Солохи из экранизации по роизведениям Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".

"Не знаю второй такой актрисы — роскошной, русской, веселой, манкой и ослепительной по природной красоте и таланту", — написала под фото с актрисой Садальский в личном Telegram-канале.

Садальский отметил, что у обаятельной покорительницы мужских сердец до сих пор много поклонников.

"Для меня она по-прежнему колдунья и ведьмачка", — объяснил актёр.

Фото: соцсети

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