Садальский поздравил с 94-летием знаменитую Солоху, актрису Людмилу Хитяеву: "Ведьмачка"

Станислав Садальский обратился к звезде фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки" Людмиле Хитевой, которой исполнилось 94 года.
Звезда фильма "Место встречи изменнить нельзя" поздравил с 94-м днём рождения актрису Людмилу Хитяеву, известную по роли ведьмы Солохи из экранизации по роизведениям Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством".
"Не знаю второй такой актрисы — роскошной, русской, веселой, манкой и ослепительной по природной красоте и таланту", — написала под фото с актрисой Садальский в личном Telegram-канале.
Садальский отметил, что у обаятельной покорительницы мужских сердец до сих пор много поклонников.
"Для меня она по-прежнему колдунья и ведьмачка", — объяснил актёр.
Фото: соцсети
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