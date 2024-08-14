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Садальский высказался об угрозах Медведева Киеву:
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Станислав Садальский отреагировал на угрозы Медведева Киеву: "Опять накажет"

Садальский высказался об угрозах Медведева Киеву: "Димон он такой!"

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Дмитрий Медведев опять грозит Киеву возмездием.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на новые угрозы Дмитрия Медведева в адрес Киева после атаки ВСУ на Курскую область.

Садальский иронично отреагировал на новые предупреждения экс-президента России.

"Димон он такой! В прошлый раз обещал наказать и опять накажет. Наверное отправит сына на фронт", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр призвал политика не позорить Россию и не смешить мир.

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