Станислав Садальский отреагировал на угрозы Медведева Киеву: "Опять накажет"

Садальский высказался об угрозах Медведева Киеву: "Димон он такой!"

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Дмитрий Медведев опять грозит Киеву возмездием.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отреагировал на новые угрозы Дмитрия Медведева в адрес Киева после атаки ВСУ на Курскую область.

Садальский иронично отреагировал на новые предупреждения экс-президента России.

"Димон он такой! В прошлый раз обещал наказать и опять накажет. Наверное отправит сына на фронт", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр призвал политика не позорить Россию и не смешить мир.