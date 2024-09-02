Востребованность гостиниц в РФ за год выросла почти на треть

Спрос на отечественные гостиницы за год увеличился почти на треть

Спрос на номерной фонд в отечественных отелях ушедшим летом подскочил практически на треть по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, выяснили эксперты компаний МТС Travel и Bronevik. com.

В ходе мониторинга проанализировали информацию по трём десяткам российских мегаполисов с максимальным количеством онлайн-бронирований. В топ-3 по увеличению бронирований в курортный сезон вошли локации для отдыха Краснодарского края — Геленджик, Адлер и поселок Эстосадок в Красной Поляне. Также практически в полтора раза подскочил спрос на отели Калининграда, Казани и Рязани.

Говоря о стоимости размещения в отелях и гостиницах, аналитики представляют следующую статистику: средний чек за одну ночь по нашей стране в минувший летний период достиг 5,3 тыс. рублей.

Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)