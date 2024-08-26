Вакансий дизайнеров с начала года на ключевых рекрутинговых площадках страны стало больше на 20%. Пропорционально на аналогичный процент увеличилось и предложение по оплате труда творческих специалистов, сообщает РБК.
Причём на максимуме размер зарплаты достигает 150 тыс. рублей в месяц, таковы результаты анализа DNA Team и HeadHunter. Интересна структура предложений от потенциальных работодателей. Львиная доля приходится на продуктовых дизайнеров (+54%), в лидерах также были дизайнеры интерьеров (+39%), графические дизайнеры (+27%), дизайнеры интерфейсов (+24%) и UX/UI-дизайнеры (+17%).
Щедрые предложения по вознаграждениям варьируются от региона к региону, но общий минимум зафиксирован на уровне 60 тыс. рублей, свидетельствуют данные мониторинга. Требуется креатив, соблюдение дед-лайнов и гибкость при работе с заказчиками.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Smallworldsocial (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу
В случае если столица и крупнейший по населению город Украины примет решение осуществить удары по столице Российской Федерации и Санкт-Петербургу, дабы заставить РФ начать переговоры, сама Украина закончит собственное существование. Такое мнение высказал в социальных сетях бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.
Полиция Лондона задержала 90 человек на карибском карнавале
Ежегодный карибский карнавал в лондонском районе Ноттинг-Хилл, проходящий в последние выходные августа, был омрачен многочисленными инцидентами в первый день.
Денис и Елена Кукояки отметили 20-летие отношений и 10-летие брака
Блогеры и творческая пара Денис и Елена Кукояки отпраздновали 20-летие своих отношений и 10 лет брака, организовав торжественное обновление свадебных клятв.
Житель Магадана получил 2 года колонии за призывы к экстремизму в интернете
Суд в Магадане признал местного жителя виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорил его к двум годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Магаданской области.