На 20 проццентов в России вырос спрос на дизайнеров

Вакансий дизайнеров с начала года на ключевых рекрутинговых площадках страны стало больше на 20%. Пропорционально на аналогичный процент увеличилось и предложение по оплате труда творческих специалистов, сообщает РБК.

Причём на максимуме размер зарплаты достигает 150 тыс. рублей в месяц, таковы результаты анализа DNA Team и HeadHunter. Интересна структура предложений от потенциальных работодателей. Львиная доля приходится на продуктовых дизайнеров (+54%), в лидерах также были дизайнеры интерьеров (+39%), графические дизайнеры (+27%), дизайнеры интерфейсов (+24%) и UX/UI-дизайнеры (+17%).

Щедрые предложения по вознаграждениям варьируются от региона к региону, но общий минимум зафиксирован на уровне 60 тыс. рублей, свидетельствуют данные мониторинга. Требуется креатив, соблюдение дед-лайнов и гибкость при работе с заказчиками.

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