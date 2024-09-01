Пропавший на Камчатке вертолет Ми-8 ищет усиленная группа спасателей

Принято решения усилить личный состав спасателей МЧС России, которые организовали наземный поиск пропавшего вертолета Ми-8 со стороны вулкана Вачкажец в Камчатском крае, сообщают региональные СМИ.
Группировка спасателей и егерей на квадроциклах и высокопроходимых транспортных средств осуществляют поиски по специальному маршруту. С направления населённого пункта Николаевка на помощь спасателям двигаются также волонтеры на квадроциклах.
Всего в наземной операции участвуют более четырех десятков местных жителей. осложняют процесс погодные вводные. В прошедшие сутки на территорию Камчатского края начал оказывать влияние циклон, фиксируется густой туман и умеренный дождь.
Вертолет Ми-8 исчез с экранов радаров накануне, в последний день лета. Воздушное судно находится в собственности авиакомпании "Витязь Аэро". По оперативной информации Росавиации, на борту было 22 человека — 19 туристов и три члена экипажа.
Фото: commons. wikimedia.org/wiki/Malupasic (Attribution-Share Alike 4.0)
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