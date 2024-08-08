Бывший главный самарский спасатель Бойко начал сотрудничать со следствием

Занимавший ранее пост начальника Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко, арестованный в конце минувшего года по обвинению в получении взяток, признал свою вину и начал сотрудничество с органами следствия, сообщает ТАСС.
Генерал-майор в бытность руководителем регионального главка продолжительный период времени осуществлял покровительство ряду коммерческих структур. Суммарно речь идёт о получении высшим офицером незаконно порядка 25 млн рублей через специально оформленную кредитную карту.
В декабре 2023-го Олег Бойко был задержан совместными силами полиции и ФСБ. Также под стражей оказались и предполагаемые взяткодатели. Последние, по информации СМИ, заключили досудебное соглашение со следствием и изобличили коррумпированного спасателя. Теперь и сам генерал активно даёт показания. Способствует раскрытию преступлений.
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commons.wikimedia.org/wiki/Мэтью Д. Лейстикоу (Creative Commons CC0)
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