SpaceX в очередной раз скорректировала старт миссии Polaris Dawn

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим бортом Crew Dragon по программе коммерческой миссии Polaris Dawn в очередной раз не состоялся. SpaceX мотивировала решение о переносе запуска плохой погодой на площадке. Ранее отправка в космос была перенесена из-за утечки гелия.
Polaris Dawn — это бизнес-проект, в рамках которого непрофессиональные астронавты впервые в истории должны выйти в открытый космос. Новацию финансирует и возглавляет бизнесмен Джаред Айзекман.
Среди членов экипажа экс-пилот ВВС США Скотт Потит, ведущий инструктор SpaceX по тренировкам команд кораблей "Крю Дрэгон" Сара Джиллис и сменный директор миссий в ЦУПе SpaceX Анна Менон.
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